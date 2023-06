Maladie hépatique : Un traitement d’Ipsen autorisé aux États-Unis

Le laboratoire français Ipsen a annoncé avoir obtenu un feu vert de la FDA pour son Bylvay (odévixibat) pour le traitement du prurit cholestatique chez les patients âgés de plus d’un an et atteints du syndrome d’Alagille (SAG).

Le SAG est une maladie génétique rare susceptible d’affecter plusieurs organes tels que le foie, le cœur, le squelette, les yeux et les reins. Chez une grande majorité de patients, la maladie se caractérise par une cholestase chronique, ainsi qu’un prurit sévère et intraitable.

Cette décision de l’agence sanitaire s’appuie sur les données d’une étude de phase III au cours de laquelle plus de 90 % des patients ont rapporté une amélioration du prurit, durable cliniquement et statistiquement significative. Suite à ces résultats, près de 96 % des patients ont intégré l'étude d'extension ouverte. En outre, l'incidence globale des effets indésirables, suite à la prise du traitement, était similaire à celle du placebo.

Avec cette approbation, le Bylvay est désormais autorisé sur deux indications, dont le traitement du prurit chez les patients de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC). « Cette annonce concernant l'approbation de Bylvay pour une deuxième indication permet aux patients et aux médecins d'avoir accès à un nouveau traitement qui a le potentiel d'améliorer le prurit ou les démangeaisons intenses de cette pénible maladie qui tend à toucher les jeunes enfants », a déclaré Howard Mayer, vice-président exécutif et directeur de la R&D chez Ipsen.

Pour les 1 300 patients américains éligibles à ce traitement, Ipsen prévoit un lancement commercial immédiat. En Europe, un avis du CHMP au sujet du Bylvay est attendu pour le deuxième trimestre 2023 et une décision finale de l’EMA est prévue pour le second semestre 2023.