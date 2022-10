Maître Coq va investir près de 30 millions d’euros dans ses sites vendéens

Bien qu'éprouvé par la crise aviaire, Maître Coq prévoit près de 30 millions d’euros d’investissements en 2023 et 2024 et 250 à 300 recrutements pour les six sites vendéens de l’entreprise, indique Roland Tonarelli, son directeur. Ce programme d'investissement est en cours de validation par sa maison-mère LDC, leader européen de la volaille.

Abattoirs rénovés

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]