[Communiqué]Maine-et-Loire : Surfactis Technologies accélère le développement de son spray hydrophobe, Visiodry

Visiodry est déjà commercialisé dans plusieurs enseignes dédiées à la moto, dont Probike Shop, Motoblouz, Anjou Bikes et Dafy. Avec ce produit, Surfactis Technologies vise l’ensemble des marchés de l’optique, incluant celui de la photographie. Elle entend, par ailleurs, le proposer en version professionnelle pour les marchés de l’optique militaire et des caméras de surveillance.

En parallèle, l’entreprise travaille sur d’autres projets, dont celui d’un revêtement superhydrophobe non transparent et antisalissure pour les secteurs automobile et ferroviaire. À cela s’ajoute le développement d’une surface superhydrophile antibuée.