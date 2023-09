[Communiqué] Maine-et-Loire : extension du site de l’entreprise Avenir Communication à Longué-Jumelles

L’entreprise Avenir Communication vient d’obtenir le permis de construire pour agrandir de 250 m² ses bureaux, à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire). Ce projet d’extension constitue une étape majeure pour la société. Il témoigne de sa volonté d’offrir un service personnalisé à ses clients. La firme est spécialisée dans le textile publicitaire, les cadeaux d’affaires, les articles promotionnels et la publicité sur le lieu de vente (PLV). Ces produits peuvent être personnalisés en fonction des demandes.

Avec un investissement d’environ 600 000 euros, cette extension va permettre à la structure de renforcer ses capacités opérationnelles et de mieux répondre aux exigences croissantes de ses clients. Les nouveaux espaces offriront à son équipe un environnement de travail fonctionnel et moderne, encourageant la coopération et la créativité. L’amélioration des infrastructures facilitera, en outre, l’accueil de nouveaux talents au sein de la société. Cette dernière prévoit, en ce sens, l’intégration de sept employés supplémentaires en 2024.