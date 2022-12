[Communiqué] Maine-et-Loire : Eolane entend augmenter sa capacité de production avec l’aménagement d’une usine en Chine

Implanté à Angers (Maine-et-Loire), le groupe Eolane est spécialisé dans la conception, la fabrication et la production de cartes de haute technologie. Il possède un portefeuille clients de 700 entreprises, réparties dans huit secteurs d’activité : la défense, l’industrie, les télécoms, le ferroviaire, l’automobile, le médical, l’énergie et l’aéronautique. La société, leader français des cartes électroniques, est présente sur trois continents. Dans le cadre de son plan de transformation « Alizés », elle a construit un nouveau site de production à Suzhou, en Chine. L’usine a été inaugurée le 24 novembre 2022. Il s’agit d’une seconde usine d’environ 4 000 m2 équipée d’un matériel à la pointe de la technologie. Avec cette extension, le groupe dispose d’une surface de production de plus de 11 500 m2 en Chine.

L’ouverture de l'usine va permettre à l’entreprise angevine de répondre à une hausse de la demande sur le marché chinois. Pour l’année 2022, la filiale chinoise a généré une croissance de plus de 21 %. Le groupe a mobilisé près de 4 millions d’euros pour la création de cette infrastructure. Grâce à cet investissement, elle pourra augmenter d’environ 50 millions d’euros son chiffre d’affaires.