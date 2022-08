Maersk anticipe une demande de fret maritime plus faible en 2022

Le groupe de transport maritime Maersk, considéré comme un baromètre du commerce mondial, a déclaré ce 3 août que le nombre de conteneurs chargés sur ses navires a diminué de 7,4% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, en raison de la détérioration de la confiance des consommateurs et des goulets d'étranglement dans les ports. «Les volumes dans le (transport) maritime ont été plus faibles, car la congestion s'est poursuivie et la guerre en Ukraine a pesé sur la confiance des consommateurs, en particulier en Europe», a déclaré le directeur général Soren Skou dans un communiqué.

La société, qui est l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde avec une part de marché d'environ 17%, a revu à la baisse sa perspective de demande mondiale de conteneurs, dans le bas de sa fourchette de -1% à +1%.

Les chaînes d'approvisionnement restent perturbées

L'entreprise basée à Copenhague a confirmé les prévisions annoncées mardi 2 août pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2022, alors que les chaînes d'approvisionnement encombrées persistent. "En Europe, la congestion des chaînes d'approvisionnement perdure car les détaillants et les fabricants ont gardé des conteneurs dans les ports et les entrepôts en raison de la faiblesse de la demande finale", a déclaré l'entreprise, ajoutant que les délais de livraison restaient longs du côté de l'offre.

Alors que les taux de fret globaux sont restés élevés au deuxième trimestre en raison des goulets d'étranglement, Maersk a déclaré que les taux à court terme et les taux spot ont diminué au cours de la période par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Avec Reuters (Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)