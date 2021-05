[Made in France] Xenothera lance la production de son traitement du Covid-19

La production des premiers lots commerciaux du traitement XAV-19 de Xenothera est en phase de démarrage. A Alès, dans le Gard, le laboratoire français LFB produira les 30 000 premières doses unitaires qui pourraient être disponibles à partir de septembre prochain. Cette production initiale découle du contrat de réservation que Xenothera a conclu avec le ministère des Solidarités et de la Santé, et annoncé le 11 mai. Ce médicament innovant contre le Covid-19 serait ainsi fourni à Santé Publique France pour permettre de traiter des patients atteints de formes modérées et d’éviter une aggravation de la maladie et donc les formes graves et les risques de placement sous réanimation.