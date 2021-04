[Made in France] Voici les quatre industriels qui produiront des vaccins anti-Covid-19, pour certains dès le 7 avril

Coup d'envoi imminent pour la production de vaccins contre le Covid-19 en France. Ou plus précisément d'une des étapes entrant en ligne de compte dans la fabrication de doses. Le laboratoire français Delpharm va commencer la mise en flacon et le conditionnement du produit de Pfizer/BioNTech mercredi 7 avril, sur son site de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).

Trois autres industriels – le suédois Recipharm, le façonnier Fareva et le géant pharmaceutique français Sanofi – doivent suivre d'ici l'été. "250 millions de doses de vaccins anti-Covid sortiront des lignes de production des usines françaises pour sécuriser les approvisionnements de l'UE d'ici la fin 2021", a annoncé la ministre chargée de l'Industrie, lors d'un point presse virtuel mardi 6 avril, sans préciser combien de doses seraient produites sur chaque site. Elles seront ensuite réparties en fonction des doses attribuées à chaque pays de l'Union.

Une nouvelle mise en avant par le gouvernement alors que la vaccination en France accuse un retard important par rapport aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne, et que des voix se sont élevées pour critiquer les insuffisances de la recherche française en matière de santé. A LIRE AUSSI Où en sont vraiment les Français dans la course aux vaccins contre le Covid-19 ?

Agnès Pannier-Runcher a également indiqué que trois sites de production de substances active à ARN messager seront financés dans les prochaines années par le plan de relance économique dédié à la relocalisation de l'industrie française. Une "priorité pour assurer la souveraineté française en matière de santé". En attendant, L'Usine Nouvelle vous en dit plus sur ces fabricants et leurs usines françaises d'ores et déjà mobilisés pour la production de vaccins.

