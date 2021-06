[Made in France] Voici la carte des 310 sites industriels et laboratoires dédiés à la chimie du végétal

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ACDV La chimie du végétal bénéficie aujourd'hui d'une croissance de 5%, le "résultat des efforts faits par les industriels, soutenus par les pouvoirs publics depuis 10 ans", comment François Monnet, président de l'ACDV.

L'Usine Nouvelle - Aujourd’hui que représente la chimie du végétal en France ?

François Monnet - C’est une filière déjà présente et en développement, qui s’étend de l’amont, donc des ressources végétales à transformer, jusqu’aux consommateurs. C’est une filière d’approvisionnement en matières et matériaux qui sont ensuite formulés en produits dans une multitude de secteurs. En France, la chimie du végétal c’est environ 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ce qui représente de 10 à 12% de la production chimique en France, d’où un nombre d’emplois non négligeables. On parle de 165 000 emplois directs et indirects dans la filière globale. Cette industrie vient en complémentarité des usages habituels du végétal, que ce soit l’alimentation et la construction. Dans notre périmètre, nous n’englobons pas les biocarburants ni les produits sans transformation de la matière, comme le bois d’œuvre.

