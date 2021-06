[Made in France] Velux investit 14,35 millions d'euros sur deux ans dans la Somme

Du nouveau chez VKR France. La première usine française du groupe Velux (ouverte en 1976) et la plus importante (27 hectares de terrain) bénéficie, en 2021 et en 2022, de nouveaux investissements pour un montant total d’environ 14,35 millions d’euros. De quoi conforter le développement de ce site spécialisé dans la fabrication de fenêtres en bois (double et triple vitrages, assemblage, raccordements, profilés aluminium), situé à Feuquières-en-Vimeu (Somme), qui a bénéficié ces derniers mois d’un fort gain de commandes liés à l’essor de la rénovation, l’amenant, depuis février, à passer de 350 à 450 personnes.