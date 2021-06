[Made in France] Une nouvelle usine d'aligot à Laguiole pour la Coopérative Fromagère Jeune Montagne

15 jours gratuits et sans engagement

Trop à l'étroit dans son site historique de La Borie, à Laguiole, dans l'Aveyron, l'atelier de production d'aligot de la Coopérative Fromagère Jeune Montagne, devrait être transféré et agrandi sur le second site de la coopérative, au lieu-dit La Poujade, toujours sur la commune de Laguiole. L'investissement est évalué à 9 millions d'euros (60 % pour l'opération immobilière et 40 % dans l'outil de production proprement dit).