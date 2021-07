[Made in France] TPF Industrie investit dans les polyols "verts" à Noves

Spécialisée dans la fabrication de systèmes polyuréthane pour une clientèle professionnelle de l’isolation intérieure et extérieure des sols, murs et toitures en polyuréthane projeté ou en injection, dans le tertiaire, l’industrie et le bâtiment individuel et collectif, TPF Industrie envisage de se doter d’une nouvelle unité de production à Noves (Bouches-du-Rhône) d’ici à fin 2022.