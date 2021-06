[Made in France] Sanytol investit et relocalise une production de lingettes désinfectantes à Vaulx-en-Velin

15 jours gratuits et sans engagement

En progression sur le marché des nettoyants ménagers avant même le début de la crise sanitaire, Sanytol a profité de la forte demande de produits désinfectants pour conforter son statut de "leader de la désinfection domestique sans javel pour l’hygiène de la maison et des personnes". À tel point que la marque apparue en 1994, initialement pour des produits de teinture pour le textile avant de se diversifier vers le nettoyage et la désinfection en milieu hospitalier, ne peut plus faire face à la demande.