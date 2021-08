[Made in France] Microphyt va construire une bioraffinerie de microalgues près de Montpellier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Microphyt La future bioraffinerie de microalgues de Microphyt devrait, à terme, produire 100 tonnes d’ingrédients bioactifs par an.

Sur son site de 18 000 mètres carrés à Baillargues, prés de Montpellier (Hérault), Microphyt (37 salariés) doit démarrer à l’automne 2021 la construction d'une bioraffinerie de microalgues de 25 millions d’euros, qui s’accompagnera de la création progressive d’une soixantaine d’emplois d’ici à 2025.

Selon Microphyt, ce sera la "plus importante au monde", avec une capacité finale de production de 100 tonnes par an d’ingrédients bioactifs destinés aux univers de la nutrition et des cosmétiques. Ce projet, baptisé Scale, sera mené en plusieurs tranches. "La première sera la plus importante, autour de 40 % du projet, précise le directeur général Vincent Usache à L’Usine Nouvelle. Nous commençons dès maintenant le recrutement d’une dizaine de personnes."

