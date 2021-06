[Made in France] McPhy va exploiter une nouvelle usine à Grenoble pour fabriquer en série des stations hydrogène

15 jours gratuits et sans engagement

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge pour véhicules légers, bus, poids lourds ou trains) comme solution pour la décarbonation des transports dans le cadre de la transition énergétique, McPhy va investir un nouveau site industriel dédié à la conception et la fabrication en série de stations hydrogène.