[Made in France] Kem One investit 80 millions d'euros dans un nouveau terminal d’éthylène à Fos-sur-Mer

Dans quelques jours, pénétrer à l’intérieur du futur réservoir d’éthylène de Kem One à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) sera impossible. L’industriel a ouvert le 16 juin les portes d’un chantier d’un montant de 80 millions d’euros qui mobilise, depuis son lancement en décembre 2019, plus d’une vingtaine d’entreprises autour du groupe d’ingénierie espagnol Sener et du constructeur français de réservoirs Tissot. La mise en service est prévue pour décembre 2021.