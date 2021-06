[Made in France] Fibre optique, bornes de recharge, data centers... Des marchés en or pour le fabricant d'armoires métalliques Grolleau

15 jours gratuits et sans engagement

Grolleau repart sur une forte croissance après une année 2020 chahutée par la pandémie liée au Covid-19. Cette entreprise de 200 salariés, basée à Montilliers, à mi-chemin entre Angers et Cholet (Maine-et-Loire), est un spécialiste des armoires métalliques, ces boîtes robustes que l’on trouve partout dans les villes, pour le transport, les télécoms, les réseaux électriques…"Nous sommes sur des marchés bien orientés et sur le long terme", mentionne Laurent Marbach, le PDG de cette PME qui lance un nouveau projet d’investissement pour gagner de l’espace et de la productivité.