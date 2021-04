[Made in France] En Indre-et-Loire, comment Recipharm démarre la production des vaccins Moderna anti-Covid

15 jours gratuits et sans engagement

Du gazon parsemé de pâquerettes et de bouleaux, le chant des oiseaux et un grand ciel bleu sans nuage… On pourrait se croire en vacances à la campagne ce 22 avril, à Monts (Indre-et-Loire). Mais au milieu de ce tableau champêtre se dressent de grands bâtiments en béton : l’usine du sous-traitant pharmaceutique suédois Recipharm. Dans ces installations, la biotech américaine Moderna (dirigée par un Français, le centralien Stéphane Bancel) sous-traite la production de ses vaccins anti-Covid-10, autorisés en France depuis le 8 janvier.