[Made in France] Arcure sécurise les véhicules industriels

La sécurité est un enjeu majeur pour les exploitants de sites industriels où évoluent des véhicules. C’est pour répondre à cette problématique qu’Arcure a mis au point Blaxtair, une caméra embarquée qui détecte les piétons en temps réel grâce à des modèles d’apprentissage automatique.

Cette PME a été fondée en 2009 à Paris par Franck Gayraud et Patrick Mansuy, deux ingénieurs issus de l’industrie aérospatiale et de défense. Ils ont lancé cette caméra en 2011. Sa première version a été créée avec Colas, filiale du groupe Bouygues spécialisée dans la construction et l’entretien des infrastructures routières. Grâce à des capteurs, Blaxtair scrute en permanence les zones masquées autour des engins industriels mobiles et reconstitue son environnement en trois dimensions. Installée dans 90 % des cas à l’arrière des véhicules, la caméra est capable de différencier un humain positionné dans le champ d’action du véhicule d’un autre obstacle. En cas de détection, Blaxtair émet une alarme sonore et visuelle à l’attention du conducteur en fonction de l’imminence du danger.

La recherche sur la partie algorithmique a été menée en collaboration avec le CEA, dans le cadre d’un partenariat exclusif. Compatible avec tous les engins industriels, Blaxtair est utilisée dans une trentaine de pays, par un millier d’entreprises dans les secteurs du recyclage, de l’industrie, de la logistique, des travaux publics, des mines, des tunnels et du nettoyage urbain. La caméra est notamment présente dans le chantier Crossrail à Londres, dans des centrales nucléaires et plusieurs sites d’ArcelorMittal. Elle ne constitue qu’une « première étape vers l’automatisation des véhicules industriels ». Franck Gayraud veut que sa société fournisse de nouveaux capteurs intelligents pour que « les véhicules puissent se guider de façon automatique dans leur environnement ».