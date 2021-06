[Made in France] Airplane, le spécialiste toulousain de la peinture aéronautique et des services MRO, en pleine accélération

Alors que la quasi-totalité de la filière aéronautique est touchée de plein fouet par la crise sanitaire et que de nombreuses entreprises du secteur ont du mal à redécoller, le groupe Airplane affiche une belle santé et annonce de nouveaux projets de diversification, avec à la clef des investissements et de nouveaux recrutements. La société prévoit d'engager 1 million d'euros dans les prochains mois sur son site de Cugnaux (Haute-Garonne) et de créer une vingtaine d'emplois supplémentaires d'ici l'été 2022, principalement des postes de mécaniciens avions.