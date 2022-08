Macy's revoit ses prévisions à la baisse face à la hausse de l'inflation

(Reuters) - Macy's a réduit mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a annoncé la mise en place de rabais pour écouler ses stocks, notamment pour les vêtements décontractés et de loisirs, même si la demande se maintient pour les produits de luxe.