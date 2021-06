Macron propose à Johnson un "reset" en échange du respect des accords de Brexit

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL New Emmanuel Macron a proposé samedi à Boris Johnson un "réengagement" dans les relations entre la France et la Grande-Bretagne si le Premier ministre britannique respecte les accords sur le Brexit conclus avec l'Union européenne, a fait savoir l'Elysée, confirmant une information de Reuters. /Photo prise le 12 juin 2021/REUTERS/Stefan Rousseau

CARBIS BAY, Angleterre (Reuters) - Emmanuel Macron a proposé samedi à Boris Johnson un "réengagement" dans les relations entre la France et la Grande-Bretagne si le Premier ministre britannique respecte les accords sur le Brexit conclus avec l'Union européenne, a fait savoir l'Elysée, confirmant une information de Reuters.

L'entretien a eu lieu en anglais en marge du sommet du G7 en Angleterre. Le président français a utilisé le terme de "reset".

Les relations entre l'UE et la Grande-Bretagne sont tendues depuis que le Brexit est devenu pleinement effectif en début d'année, les Européens reprochant aux Britanniques de ne pas respecter totalement les termes des accords difficilement conclus aussi bien sur les conditions du divorce lui-même que sur leurs nouvelles relations.

Emmanuel Macron a été l'un des critiques les plus explicites de l'attitude du gouvernement britannique, lui reprochant encore jeudi un manque de "sérieux" tout en insistant sur le fait que "rien n'est renégociable, tout est applicable".

A l'occasion d'un entretien bilatéral en marge du G7 dans les Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le président français a dit au Premier ministre britannique que leurs deux pays avaient "une vision commune et des intérêts communs sur les grands sujets globaux".

"Le président de la République s'est dit prêt à engager un 'reset' des relations franco-britanniques", a fait savoir l'Elysée. "(Il) a cependant fortement souligné que ce réengagement imposait que les Britanniques respectent la parole donnée aux Européens et le cadre défini par les accords Brexit."

Les tensions entre l'UE et la Grande-Bretagne se sont concentrées sur deux points ces derniers mois: la pêche, qui concerne en particulier la France, et le protocole nord-irlandais, censé encadrer les échanges commerciaux entre cette province et le reste du Royaume-Uni pour éviter le rétablissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande.

Boris Johnson, hôte de ce sommet du G7, souhaite qu'il y soit surtout question des problématiques mondiales mais la question du protocole nord-irlandais risque une nouvelle fois de surgir lors de sa rencontre prévue dans le courant de la journée avec la chancelière allemande Angela Merkel.

(Michel Rose; version française Bertrand Boucey)