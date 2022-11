La France va déployer 5 milliards d’euros d’aides pour décarboner l’industrie et promet de doubler la mise sous 18 mois

Emmanuel Macron n’avait pas réuni à l’Elysée, le 8 novembre 2022, les représentants des 50 sites industriels les plus polluants dans l’Hexagone pour leur remonter les bretelles. Le président de la République a au contraire dévoilé un nouveau volet d’aides de 5 milliards d’euros, dans le cadre de France 2030, pour soutenir les projets de décarbonation. Cerise sur le gâteau, cette enveloppe pourrait êttre doublée sous 18 mois. Avec une logique de donnant-donnant. «Compte tenu de ce qui sera identifié dans vos stratégies, si des projets et sites sont identifiés, d’ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts et que nous passons de 10 millions de tonnes de CO2 évitées à 20 millions de tonnes instruites, nous passerons l’enveloppe de 5 à 10 milliards d’euros d’accompagnement public», a ainsi lancé Emmanuel Macron au parterre d’industriels.

