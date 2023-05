Macron compte sur 13 milliards d'euros d'investissements lors de "Choose France" à Versailles

Ce montant, communiqué dimanche par l'Elysée, est le plus élevé depuis la première édition, en 2018, de cet événement dont le président de la République entend faire un témoignage de l'attractivité de la France et de la pertinence de ses choix de politique économique. Ces 28 promesses d'investissements devraient générer 8.000 emplois.

La portée symbolique est d'autant plus forte cette année que cet événement intervient après des mois de forte contestation contre la réforme des retraites repoussant de deux ans, à 64 ans, le départ de l'âge légal.

Le principal investissement de ce "Choose France" 2023 est celui déjà annoncé vendredi lors d'une visite du chef de l'Etat à Dunkerque, un projet de 5,2 milliards d'euros et 3.000 emplois porté par le groupe taïwanais ProLogium pour une gigafactory de batteries électriques solides à Dunkerque.

Autre annonce déjà effectuée lors de ce déplacement dans le Nord, le chinois XTC, producteur de matériaux pour batteries, a signé des accords de coentreprise avec le français Orano pour la production de précurseurs et de cathodes avec un investissement de 1,5 milliard d’euros à Dunkerque.

Parmi les autres investissements annoncés dans le cadre de cet événement à Versailles, selon l'Elysée, le suédois Ikea va renforcer ses capacités logistiques en investissant 906 millions d'euros en France entre 2023 et 2026; le laboratoire pharmaceutique Pfizer prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros en France sur la même période, notamment dans le domaine de l’oncologie, des antiviraux et du conditionnement; ou encore la banque américaine Morgan Stanley prévoit de créer 200 nouveaux postes à Paris d'ici 2025.

Emmanuel Macron devrait aussi annoncer la naissance en 2025 d'une usine photovoltaïque près de Sarreguemines (Moselle). D'ici à 2027, 1.700 emplois y seront créés pour un investissement de 710 millions d'euros.

"Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques faits au bout du monde, là, on va avoir des panneaux photovoltaïques 'made in France', comme on aura des batteries 'made in France', des voitures électriques 'made in France'. C'est l'écologie du concret. On va fabriquer les produits qu'on va consommer en France. On va créer de l'emploi", a dit dimanche sur franceinfo le ministre de la Réindustrialisation, Roland Lescure, à propos de ce projet.

