Machine à laver les humains, les candidats aux Trophées des ingénieurs du futur… Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Une entreprise veut révolutionner la douche avec une machine à laver les humains

La douche du futur ressemblera peut-être à cette capsule inventée au Japon... qui diffuse, une fois l’utilisateur installé confortablement sur le fauteuil, des jets d’eau à haute pression et une vidéo relaxante. À tester !

Découvrez les projets des candidats aux Trophées des ingénieurs du futur 2022



Axel de Sinzogan et Yacine Hargane, cofondateurs de la start-up Eyenime, font partie des candidats aux Trophées.

Onze projets sont en lice pour décrocher le 19e Trophée des ingénieurs du futur organisé par L'Usine Nouvelle et Industrie et Technologies. Retrouvez l'ensemble de leurs propositions en vidéo. Vous avez aussi la possibilité de voter pour faire remporter le Prix du public à votre initiative préférée.

[L'industrie c’est fou] La Tour Eiffel décroche un nouveau record chez Lego

149 centimètres de haut et 57 centimètres de large. Ce sont les dimensions de cette maquette de la Tour Eiffel en Lego, constituée de 10 0001 éléments, et qui bat le record de la plus grande construction jamais commercialisée par le fabricant de jouets.