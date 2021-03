« Ma priorité, c'est assurer la sécurité de nos salariés et la continuité d’activité », affirme le patron du site industriel de STMicroelectronics à Crolles

Ingénieur de l’Ensimag, Eric Gerondeau, 56 ans, dirige depuis 2017 le site intégré de production et R&D de STMicroelectronics à Crolles, près de Grenoble (Isère), qui est le site industriel le plus avancé du fabricant franco-italien de puces avec 4 300 salariés. Auparavant, il dirigeait les sites R&D du Mans (Sarthe) et de Rennes (Ille-et-Vilaine). Dans sa mission, il doit jongler entre l’impact de la pandémie du Covid-19, les impératifs de continuité de production, les revendications syndicales ou encore la nécessité d’attirer des talents pour accompagner l’expansion du site. Il répond aux questions de L’Usine Nouvelle.