M&S anticipe une baisse de son bénéfice annuel, se retire complètement de Russie

À la Bourse de Londres, le titre est en hausse de 1,3% à 0726 GMT, après avoir perdu plus de 3% à l'ouverture.

Le détaillant britannique, qui existe depuis 138 ans, a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôt ajusté de 522,9 millions de livres (614.1 millions d'euros) au cours de l'exercice clos le 2 avril, en ligne avec les prévisions des analystes, et en hausse par rapport aux 41,6 millions de livres enregistrés en 2020-21, période marquée par la pandémie.

Pour 2022-23, M&S a indiqué que le groupe partait d'une base de bénéfices plus faible sans les aides du gouvernement aux entreprises, ni la contribution de la Russie.

"L'entreprise est désormais bien mieux positionnée et a connu un début d'année encourageant. Toutefois, compte tenu de la pression croissante sur les coûts et de l'incertitude des consommateurs, nous ne prévoyons pas actuellement de progresser à partir de cette base de bénéfices plus faible en 2022-23", a-t-elle déclaré.

M&S a cessé ses expéditions vers la Russie en mars et a annoncé mercredi qu'elle allait se retirer de sa franchise dans le pays, entraînant une charge de 31 millions de livres (36,38 millions d'euros).

Le groupe compte également investir dans sa coentreprise Ocado Retail.

Les analystes tablaient précédemment sur un bénéfice moyen de 449,4 millions de livres en 2022-23, selon des données Refinitiv.

Steve Rowe quittera par ailleurs son poste de directeur général après six ans à la tête de l'entreprise, mettant ainsi fin à une carrière de 39 ans chez M&S. Il sera remplacé par le le directeur général adjoint, Stuart Machin.

(Reportage James Davey, rédigé par Paul Sandle; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)