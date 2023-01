M&S affiche de bonnes ventes de Noël dans l'alimentation et l'habillement

Le directeur général, Stuart Machin, a déclaré que M&S avait fait mieux que l'ensemble du marché de l'alimentation, en volume et en valeur, pendant les quatre semaines de la période de Noël pour la deuxième année consécutive, tout en maintenant sa position de leader du marché de l'habillement et de l'habitat.

"Ces performances (...) nous permettent d'être confiants dans la réalisation de nos résultats annuels", a-t-il dit.

L'offre alimentaire haut de gamme du détaillant attire traditionnellement les acheteurs à Noël. L'enseigne a bénéficié d'une meilleure disponibilité des produits saisonniers, notamment les dindes, pour lesquelles elle a conservé sa part de marché pour la troisième année consécutive.

Dans l'ensemble, le groupe a enregistré une augmentation meilleure que prévu de 6,3% des ventes de produits alimentaires à périmètre constant sur la période.

Les ventes de vêtements et de produits pour la maison ont augmenté de 8,6%.

Tesco, le plus grand détaillant britannique, a également annoncé jeudi des ventes de Noël plus importantes que prévu, avec une hausse de 7,2% à périmètre constant au cours des six semaines précédant le 7 janvier.

Les ventes de M&S International ont augmenté de 12,5% à taux de change constant au cours des 13 semaines au 31 décembre, avec une forte performance au Moyen-Orient et en Inde.

Cependant, la société reste prudente quant à l'environnement économique général, déclarant qu'il y a "des vents contraires macroéconomiques clairs à venir et des pressions sous-jacentes sur les coûts", mais elle est confiante dans le fait que ses résultats annuels seront conformes à ses prévisions.

(Reportage Paul Sandle, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)