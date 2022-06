M. et Mme Recyclage met la consigne au menu

Vers une restauration sans plastique jeté ? : tel est l’intitulé d’un guide de 52 pages concocté par M. et Mme Recyclage pour y voir plus clair sur les conséquences de la loi dite Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et de la directive européenne relative aux plastiques à usage unique (SUP). « Pour stopper le flux ininterrompu de plastique jeté et d'ordures enfouies ou incinérées, rien ne sert d'attendre une politique gouvernementale généralisée sur l'ensemble du territoire, sans parler de la satisfaction personnelle de participer activement à la réduction de notre empreinte sur le monde », indiquent Lise Nicolas et Enzo Muttini qui appellent à « jouer collectif » à l’heure de la transition écologique. Place donc aux initiatives des entrepreneurs, des restaurateurs, des associations et des organisations non gouvernementales (ONG) pour développer la consigne, mettre au point des alternatives et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pratique et opérationnel

Pratique et opérationnel, le guide analyse « les fausses bonnes idées » comme les alternatives en bambou, en palmier ou en « carton imperméable ». Et délivre des conseils : « Lorsque votre seule option locale de consigne réside dans des contenants opaques et que vos plats sont préparés à l’avance, il existe une astuce pour compenser l’absence de transparence. À l’image de ce qui se fait dans toute l’Asie, vous avez la possibilité de fonctionner avec des plats témoins : un plat volontairement ouvert pour offrir un aperçu du produit à acheter. » La « cartographie du réemploi » illustre enfin la diversité des initiatives tandis que les diagrammes et la richesse des sources rappellent aux lecteurs que M. et Mme Recyclage privilégie une démarche scientifique. À consommer sans modération donc…

Les lecteurs d’Emballages Magazine ont pu découvrir M. et Mme Recyclage à l’occasion de Stratégies Emballages en juin 2021. Les fondateurs avaient alors expliqué à l’auditoire le positionnement original de leur activité. À noter qu’une table ronde est consacrée aux emballages pour la restauration dans le cadre de la conférence du 23 juin.

