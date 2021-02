Lyophitech investit dans une unité de lyophilisation à Saint-Genis-Laval

Jeune société créée fin 2017 pour développer et commercialiser un nouveau type de lyophilisateur basé sur une technologie innovante avec le Laboratoire d’automatique, de génie des procédés et de génie pharmaceutique de l’Université Claude-Bernard/Lyon 1, Lyophitech se prépare à investir 3 millions d’euros via une levée de fonds, des emprunts bancaires et des subventions dans une nouvelle unité de production à Saint-Genis-Laval (Rhône).