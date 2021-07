Lyon sans pitié face à Bourg-en-Bresse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © David W Cerny Peter Bosz a célébré sa première victoire en match amical sur le banc de l'OL./Photo prise le 27 novembre 2019/REUTERS/David W Cerny

Pour son premier match amical, l'Olympique Lyonnais n'a fait qu'une bouchée de son voisin Bourg-en-Bresse (5-1) à domicile. Moussa Dembélé a profité de sa titularisation pour inscrire un doublé en première mi-temps (30', 45'). Les Burgiens ont réduit l'écart juste après la pause par l'intermédiaire d'Ezikian (51'). Cependant, ils ont fini par craquer à l'heure de jeu sous la pression du banc des Gones. Barcola (62'), Slimani (76') et Lukeba (79') ont logiquement concrétisé la domination lyonnaise et ont tué le suspens. Le FBBP tentera de faire mieux face à Saint-Étienne dans six jours, tandis que l'OL doit encore affronter Villefranche et Wolfsburg.