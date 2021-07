Lyon Rhône solaire consacre 8 millions d’euros à six centrales solaires dans la Vallée de la chimie

15 jours gratuits et sans engagement

Berceau historique de l’industrie de la chimie depuis les années 1850, Lyon Vallée de la chimie (Rhône) s’est engagée dans la réduction de ses émissions de CO2. Cette plateforme concentre un écosystème industriel autour des filières chimie-énergie-environnement et cleantech (50 000 salariés sur 14 communes). Elle a notamment décidé d’optimiser son foncier pour produire de l’énergie renouvelable et de récupération et devenir "une usine énergétique métropolitaine".