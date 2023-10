LYNXTER : Nouveau saut technologique pour Lynxter qui démocratise l’impression 3D

Depuis le lancement en fin d’année dernière de sa machine la S300X qui ouvre la voie à un nouveau saut technologique d’impression 3D élastomère, Lynxter accumule les succès commerciaux à tel point qu’en 2024, l’entreprise aura commercialisé plus de S300X que de S600D, son produit phare. « La nouvelle machine démocratise l’impression des silicones et des polyuréthanes. Elle permet de traiter plus de géométries de pièces tout en étant plus rapide et plus économique » présente Thomas Batigne, le président et cofondateur de l’entreprise. Le nouvel équipement est dédié aux marchés de la santé, de l’industrie pour la production de pièces d’étanchéité et de la R&D.

Des pièces réutilisables pour le traitement de surface

« Avec la S300X, ce sont de nouveaux marchés qui s’ouvrent notamment dans le traitement de surface. La machine est utilisée pour produire des pièces de masquage compatibles avec l’aéronautique en termes de température et de résistance. » L’avantage est de produire des pièces en silicone réutilisables alors qu’actuellement, les rubans adhésifs sont jetés après utilisation. Cela permet de réduire le stockage. La performance est ainsi améliorée et l’impact environnemental réduit.

Lynxter s’est vu décerner le prix de l’innovation Aerospace Valley pour cette activité. Sur la partie santé, la S300X est adaptée pour des productions personnalisées de dispositifs médicaux (orthèses, prothèses, implants). Par ailleurs, pour faire face à son développement, Lynxter a réalisé une nouvelle levée de fonds en mai dernier pour conforter son développement à l’international. Déjà présente en Amérique du Nord, en Asie et en Europe via la vente de machines, elle envisage à terme de créer des bureaux commerciaux sur ces territoires pour être plus « agressive ».

