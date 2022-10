LVMH offre à Fendi une manufacture de luxe en plein coeur de la Toscane

Le cadre est digne d’un film de James Ivory : la Toscane telle qu’on l’imagine avec ses collines verdoyantes, les pins parasols, les oliviers... et un climat d'une douceur idéale en cette mi-octobre. Bienvenue à Capannuccia, dans la région du Chianti – on aperçoit les premières vignes au loin - à une vingtaine de kilomètres de Florence, où Fendi, une des sept maisons possédées par LVMH en Italie, inaugurait mercredi 12 octobre une manufacture, qui montre à la fois toute la puissance de frappe financière du géant du luxe français et son savoir-faire en termes d’image.

50 millions pour 30 000 mètres carrés

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]