LVMH, Kering.. Le secteur du luxe ne connaît pas la crise

S’il fallait trouver un problème pour les industriels du luxe pour le premier semestre 2022, ce serait incontestablement la situation économique et sanitaire de la Chine et ses confinements stricts. Les deux groupes français, LVMH et Kering, qui présentaient leurs résultats en ce début de semaine, ont dû composer avec des boutiques fermées sur un des marchés d’habitude avides de leurs produits. Environ un tiers des magasins de Kering ont été fermés en avril-mai, a indiqué Jean-Marc Duplaix, le directeur financier du groupe lors d’une conférence de presse en ligne.

Progression à deux chiffres pour LVMH

