LVMH affiche une hausse de 9% de ses ventes au troisieme trimestre, essoufflement de la demande

La division mode et maroquinerie, qui abrite Louis Vuitton et Dior, a pour sa part enregistré une croissance des ventes de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10%.

LVMH est confronté à un affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Europe, où la hausse des prix a entraîné un ralentissement de la tendance dépensière observée depuis la fin de la pansémie de coronavirus, tandis que la reprise en Chine a été inégale.

Le groupe d'activité vins et spiritueux a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre, marqué par une baisse de la demande de champagne, tandis que la demande de cognac Hennessy a été affectée par l'environnement économique aux États-Unis au cours des derniers mois.

Considéré comme un baromètre du secteur du luxe, LVMH est le premier groupe à publier ses résultats trimestriels, ceux d'Hermes et Kering étant attendus le 24 octobre.

"Cela semble suffisant pour soutenir le cours de l'action, car les attentes des acheteurs étaient peut-être plus modérées, comme le suggère l'importante dépréciation du marché", a déclaré Luca Solca, analyste chez Bernstein, notant que la société a dû faire face à une période de comparaison plus difficile après les bonnes performances enregistrées en Chine, aux États-Unis et en Europe il y a un an.

Les investisseurs ont récemment revu à la baisse leurs attentes concernant le secteur du luxe et la valeur boursière de LVMH a fondu d'environ 96 milliards d'euros depuis le mois d'avril.

Le groupe, qui s'était établi comme la société cotée en bourse la profitable d'Europe il y a plus de deux ans, a été détronée par le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk, ce dernier ayant bénéficié de la croissance de son médicament anti-obésité Wegovy.

(Reportage Mimosa Spencer, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)