[Luxepack Monaco] Aptar présente une gamme d’aérosols sans capot

LuxePack Monaco est dans un peu plus d’un mois et les fabricants d’emballages commencent déjà à dévoiler quelques nouveautés. C’est le cas d’Aptar beauty. Le groupe américain présente une nouvelle gamme de trois aérosols dotés de la technologie « twist to lock ». « Cette gamme bouleverse les codes des aérosols standards, explique Aptar Beauty, en proposant une esthétique premium, une compatibilité avec le e-commerce et des options de matériaux recyclés. » Le petit plus ? Ils n’ont pas de capot.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]