[Luxe Pack Monaco] Avec Nova et Prime Print, Albéa transforme la décoration

Face à deux produits identiques, le consommateur a tendance à choisir celui dont l’emballage l’attire le plus et offre une expérience client maximale. Albéa l’a bien compris. L’entreprise va dévoiler au salon Luxe Pack deux nouveautés liées à la décoration, Nova Print et Prime Print.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]