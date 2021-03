LumApps : Enfin une application mobile sur-mesure pour les employés de terrain !

Pour une entreprise logistique, faire face à la Covid-19 signifie avant tout faire preuve d’agilité, d’ouverture et d’innovation. En un mot, s’adapter au contexte… C’est la feuille de route à laquelle s’est attachée FM Logistic, une entreprise indépendante, familiale, à vocation internationale. Fondée en France en 1967, elle emploie 27 000 collaborateurs répartis dans quatorze pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine. Ce spécialiste de la logistique des produits de grande consommation a su s’adapter pour garantir la continuité des approvisionnements. Son secret ? Placer l’innovation et la technologie au cœur de sa stratégie.

Connecter et informer tous ses employés

Dès les premiers jours de la crise, FM Logistic a pu compter sur un écosystème d’outils digitaux modernes et 100 % cloud pour maintenir le lien avec ses employés. Parmi eux, leur intranet « Hello », qui s’appuie sur la technologie de LumApps. « Hello est un véritable hub central, la pierre angulaire de tout notre écosystème digital interne. C’est là que les employés peuvent trouver tous les outils et informations dont ils ont besoin au quotidien. » explique Claire Schmauch, Directrice Développement des Organisations et Communication Groupe chez FM Logistic.

Avoir initié cette transformation il y a déjà deux ans a été déterminant au cours de la crise sanitaire. FM Logistic souhaite continuer à se réinventer et œuvrer pour ses employés. « Les équipes de terrain n’ont souvent pas de poste fixe mais elles doivent pouvoir s’exprimer. Nous avons plus de 27 000 collaborateurs dans le monde et nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir la moindre personne déconnectée ».Pour les opérateurs en entrepôt, FM Logistic a compris l’importance de s’appuyer sur une application mobile. « Nous pensons que la meilleure façon d’atteindre cet objectif est d’adopter une stratégie “mobile-first”, avec des cas d’utilisation spécifiques, et de concevoir la solution avec nos équipes afin qu’elle corresponde vraiment à leurs besoins. »

Coller au plus près des réalités du terrain

Pour relever ce challenge, FM Logistic a naturellement poursuivi sa collaboration avec LumApps. Déjà pourvue d’une application mobile, LumApps s’est enrichie d’une nouvelle solution spécialement conçue pour les besoins des collaborateurs terrain.

« Cette application s’est construite sur les besoins des travailleurs de terrain de FM Logistic. On a échangé avec eux, avec les caristes, les transporteurs, nous avons analysé dans le détail toutes les étapes d’une journée pour coller au plus près de la réalité et trouver des solutions pragmatiques aux contraintes que rencontrent ces travailleurs de première ligne », détaille Clémence Fischer, Directrice Customer Success chez LumApps. Cette application mobile s’est construite autour de cas d’usage pensés pour le terrain. Un projet pilote a été lancé sur une des plateformes logistiques française, afin d’affiner en temps réel les performances de cette application. Les premiers résultats sont attendus au premier semestre 2021.

