Luka Doncic qualifie la Slovénie pour les JO, les Tchèques rejoignent la France

Grâce à un énorme Luka Doncic (31 points, 13 passes, 11 rebonds), la Slovénie a décroché dimanche son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les Slovènes ont dominé (96-85) la Lituanie en finale du TQO et disputeront pour la première fois le tournoi olympique. Les Allemands ont aussi obtenu leur billet pour Tokyo après leur victoire (75-64) face au Brésil. Joueur du Orlando Magic, Moritz Wagner termine meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points. Grosse surprise à Belgrade ! Finaliste à Rio, la Serbie ne disputera pas le tournoi olympique. Les Serbes se sont inclinés face à l’Italie (95-102). Pour la première fois de son histoire, la République tchèque se qualifie pour les JO. Dans la nuit de dimanche à lundi, Jan Vesely (16 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 interceptions) et ses partenaires ont facilement dominé la Grèce (97-72). À Tokyo, la sélection tchèque croisera la route de l’Équipe de France en rejoignant son groupe, déjà composé de l’Iran et des États-Unis.