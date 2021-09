Lufthansa lance une augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Kai Pfaffenbach L'Etat allemand avait versé neuf milliards d'euros à Lufthansa pour sauver le groupe de la faillite. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Quelques semaines après avoir annoncé son intention de lever des fonds, Lufthansa a annoncé dimanche 19 septembre vouloir tenter une augmentation de capital de 2,14 milliards d'euros. Validée par le conseil d'administration, cette opération devrait débuter mercredi 22 septembre et durer jusqu'au 5 octobre. Le principal objectif de la compagnie aérienne est de rembourser une partie des aides accordées par l'Allemagne pour lui éviter la faillite.

Au cours de l'année 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 avait cloué la plupart des avions au sol, Lufthansa avait affiché une perte nette historique de 6,7 milliards d'euros. Le gouvernement allemand lui avait alors versé neuf milliards d'euros, en échange d'une prise de participation de 20 % dans le groupe. En parallèle, le leader européen du transport aérien, qui regroupe également les compagnies Swiss, Austrian et Brussels Airlines, a été contraint de réaliser des économies drastiques. Il a ainsi dû supprimer près de 26 000 emplois en un an, fermer plusieurs bureaux et réduire sa flotte.

Le retour de l'optimisme

L'augmentation de capital permettra aussi à Lufthansa de renforcer ses liquidités et de restaurer son bilan à un moment où le déploiement de la vaccination contre le Covid-19 à travers le monde permet d'espérer un allégement des restrictions sur les déplacements, a indiqué la compagne aérienne. « Les réservations actuelles indiquent une reprise soutenue de la demande », a déclaré Lufthansa dans un communiqué, faisant écho à des déclarations le 16 septembre de son concurrent Ryanair, qui a revu à la hausse sa prévision de trafic à long terme.

Sur la base des performances opérationnelles observées en juillet et août, le groupe allemand a dit s'attendre à ce que son résultat opérationnel ajusté soit positif au troisième trimestre. Il vise désormais pour 2024 une marge opérationnelle d'au moins 8 % et une génération de trésorerie disponible d'environ deux milliards d'euros par an en 2023 et 2024. Pour 2021, Lufthansa prévoit néanmoins toujours une capacité de vol représentant seulement 40 % de ses niveaux de 2019.

Avec Reuters (Christoph Steitz; Blandine Hénault pour la version française)