Lufthansa boucle sans difficulté son augmentation de capital

© Kai Pfaffenbach FLufthansa a bouclé mercredi son augmentation de capital de 2,14 milliards d'euros, une opération bien accueillie par les investisseurs, ce qui est de bon augure pour un secteur du transport aérien qui est loin d'avoir réparé tous les dégâts provoqués par la crise du coronavirus. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

LONDRES/FRANCFORT (Reuters) - Lufthansa a bouclé mercredi son augmentation de capital de 2,14 milliards d'euros, une opération bien accueillie par les investisseurs, ce qui est de bon augure pour un secteur du transport aérien qui est loin d'avoir réparé tous les dégâts provoqués par la crise du coronavirus.

Le groupe allemand a précisé que son appel au marché avait été souscrit à 98,36% et que le solde des droits de souscription avait été rapidement écoulé sur le marché après la clôture officielle de l'opération.

Les fonds levés doivent lui permettre de rembourser une partie des neuf milliards d'euros d'argent public reçus l'an dernier pour lui permettre de survivre à la pandémie, un renflouement qui avait vu l'Etat fédéral allemand, via le Fonds de stabilisation économique, prendre 15% du capital du groupe.

Cette participation a été légèrement réduite, à 14,09% à l'occasion de l'appel au marché, a précisé l'agence en charge des participations de l'Etat mercredi.

Le sentiment de marché sur le secteur du transport aérien et celui du tourisme s'est amélioré ces dernières semaines avec la levée d'une partie des restrictions aux voyages internationaux encore en vigueur en Europe et en Amérique du Nord.

"Il y a eu un assouplissement pour les voyages transatlantiques le jour de l'annonce de l'augmentation de capital; nous nous attendions à une levée des restrictions, mais pas à ce qu'elle intervienne le jour même", a dit Stéphane Gruffat, co-responsable des marchés de titres pour la région EMEA chez Deutsche Bank.

Il a ajouté que le moment était favorable à des levées de capitaux dans le secteur puisque le trafic passagers et le nombre de vols augmentent et que les compagnies ont réduit leurs coûts et voient leur flux de trésorerie se stabiliser.

Lufthansa est loin d'être le seul acteur du secteur à avoir levé ou dit envisager de lever des fonds ces derniers temps: EasyJet a bouclé récemment une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres sterling (1,0 milliard d'euros environ), le tour-opérateur TUI a annoncé mercredi son intention de lever 1,1 milliard d'euros et Air France-KLM a redit la semaine dernière étudier différentes options.

(Reportage Abhinav Ramnarayan et Alexander Hübner, version française Marc Angrand)