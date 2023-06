Luc Rémont lance une réorganisation des activités nucléaires d’EDF pour gagner en efficacité

Pour redresser son entreprise, Luc Rémont, le patron d'EDF, veut aller vite. Alors que le groupe est entièrement repassé sous le contrôle de l'Etat début juin, celui-ci n'a pas attendu les décisions du gouvernement sur le financement futur de l'entreprise, confrontée à de lourds investissements pour prolonger son parc nucléaire et construire en France au moins six nouveaux réacteurs de type EPR2, pour enclencher son premier grand chantier. Jeudi 29 juin, il a annoncé aux cadres de l'électricien public un projet de réorganisation des activités nucléaires afin de résoudre leurs problèmes d'efficacité, ont indiqué à Reuters deux sources au fait du projet. En 2022, la production nucléaire française avait atteint son niveau le plus faible depuis 1988, en raison d'opérations de maintenance et de problèmes de corrosion.

«Les discussions avec l'Etat continuent. Et aussi avec Bruxelles sur le nucléaire existant et sur le programme EPR2. Luc Rémont a dit que ça n'allait pas nous empêcher de nous transformer, de nous réorganiser, pas la peine d'attendre de la fumée blanche du côté de l'Elysée», a déclaré l'une des sources, après avoir assisté à une réunion entre le PDG et le «top 300» des managers d'EDF.

Un «changement profond» à venir

La même source, ainsi qu'une autre qui n'a pas assisté à la réunion, ont ajouté que la direction nucléaire serait redécoupée et que cinq «préfigurateurs» avaient pour mission de faire rapidement des propositions, dont l'actuel responsable du parc nucléaire, Cédric Lewandowski ; celui des nouveaux projets nucléaires, Xavier Ursat ; et Alain Tranzer, délégué à la qualité industrielle et aux compétences nucléaires.

Un porte-parole d'EDF a confirmé l'annonce d'une réorganisation mais n'a pas souhaité entrer dans les détails. «Ce qui a été annoncé préfigure un changement profond. La volonté du groupe est de mettre en œuvre une industrialisation de la performance avec une définition claire des responsabilités des métiers pour atteindre la bonne cadence industrielle», a-t-il dit. Le gouvernement a placé le redressement de la production nucléaire française, ainsi qu'une meilleure gestion des grands chantiers menés par EDF, en tête des priorités de Luc Rémont, nommé en novembre 2022 en remplacement de Jean-Bernard Lévy.

Par Benjamin Mallet et Elizabeth Pineau (Edité par Jean-Stéphane Brosse)