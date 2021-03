LSE poursuit l'intégration de Refinitiv

L'opérateur de la Bourse de Londres a déclaré que sa filiale d'indices boursiers FTSE Russell et la plupart de ses autres services d'information seraient regroupés dans une nouvelle division de données et d'analyse, les données éclipsant les activités boursières traditionnelles.

"Bien qu'il soit encore tôt, le travail que nous avons accompli jusqu'à présent confirme la qualité de l'entreprise et l'étendue des opportunités au sein du groupe, alors que nous nous concentrons sur l'intégration et la réalisation des avantages stratégiques et financiers de la transaction", a déclaré dans un communiqué David Schwimmer, directeur général de LSE.

Le chiffre d'affaires annuel de LSE a augmenté de 3% à 2,1 milliards de livres (2,44 milliards d'euros), alors que son bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 5% à 1,1 milliard de livres sterling.

Le groupe a déclaré qu'il verserait un dividende final de 51,7 pence par action, reflétant la bonne performance et la confiance sur les perspectives du nouveau groupe.

Thomson Reuters, la société mère de Reuters News, détient désormais une participation de 15% dans LSE, à l'issue de l'opération sur Refinitiv.

(Huw Jones, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)