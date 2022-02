Louis Vuitton inaugure deux ateliers et va en ouvrir deux autres en France en 2022

Le 22 février Bernard Arnault, président du groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, ont inauguré le 18e atelier de Louis Vuitton près de la gare TGV de Vendôme (Loir-et-Cher). Ce bâtiment de verre, de métal et de bois de 6 000 m², baptisé "Atelier oratoire", est ouvert depuis l'automne 2021, et emploie environ 150 personnes. Et bientôt 350 grâce au soutien de Pôle Emploi, qui procède au recrutement des candidats par des tests de simulation pour mesurer la dextérité, l'acuité visuelle et la concentration.

