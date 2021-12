Lorient, berceau industriel des navires militaires

Le hall d’assemblage impressionne par son gigantisme. À Lorient (Morbihan), Naval Group construit les navires militaires dans une cale sèche de 15 000 m2, la seule couverte en Europe, haute comme un immeuble de dix étages, longue de 300 m. Dans cette « forme de construction », deux navires peuvent être assemblés en même temps. Et quels navires ! Ces monstres d’acier, de la classe des 4 500 tonnes, font une centaine de mètres de longueur. Dans le fatras de métal, sur les différents ponts en construction, ouvriers et techniciens soudent, percent, installent les équipements (pompes, vannes)tirent les câbles et les tuyaux…