Lorenzo Sonego et Alex De Minaur en finale à Eastbourne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paul Childs Alex De Minaur au Queen's la semaine passée./Photo prise le 19 juin 2021/REUTERS/Paul Childs

Pour l'un des deux derniers tournois sur gazon avant Wimbledon, Alex De Minaur et Lorenzo Sonego se retrouveront en finale à Eastbourne. Le premier s'est défait de Soonwoo Kwon en demie. L'Australien n'a eu besoin que de deux manches et 1h23 de jeu pour se défaire du sud-Coréen. Après un premier set conclu 6-3, il a été emmené au tie-break dans le second mais l'a remporté 7 points à 2. Pour être titré, il devra maintenant se défaire de Lorenzo Sonego, tombeur de Max Purcell. L'Italien, poussé par son adversaire, a facilement empoché le premier round 6 jeux à 1. Surpris au milieu du deuxième set, il a obtenu son ticket pour la finale en infligeant un nouveau 6-1 au bourreau de Gael Monfils lors du deuxième tour. Score final 6-1/3-6/6-1.