Loop et L’Occitane révolutionnent le flacon en PET recyclé

David Bayard, directeur R&D Packaging de L’Occitane

"Nous avons testé avec succès le PET 100 % recyclé issu du procédé novateur de Loop Industries et produit au sein de l’usine pilote de Terrebonne au Québec. Ce projet se concrétise par une mini-série de 2000 flacons d'huile de douche de la gamme Amande. Alors que rien ne permet de les distinguer des flacons habituels, l'impact environnemental de ces nouveaux flacons est pourtant réduit. En effet, la technologie de Loop Industries permet de recycler le PET ainsi que des fibres polyester de faible valeur en des matériaux de haute pureté et de qualité vierge, recyclables à l’infini. Appliqué à d’autres lignes de produits, ce procédé contribuera à l’un de nos objectifs : utiliser d'ici à 2025 des flacons fabriqués uniquement en PET 100 % recyclé.

Nouveau design

Nous avons également développé de nouveaux flacons recharges à partir de ce PET recyclé. Nous proposons encore aujourd’hui des écorecharges sous la forme de poches souples multimatériaux, à savoir un mix de PE et de PET. Elles nous ont permis, dans le cadre de notre stratégie visant à réduire notre dépendance au plastique, de réduire de 10 % la masse de matière utilisée. Elles ont cependant comme inconvénient de ne pas être recyclables. Nous abandonnerons donc ces écorecharges dès le printemps prochain pour passer à des flacons en PET de même contenance, à savoir 500 ml.

Le design de ces nouveaux flacons, en PET très fin et souple, a été pensé pour permettre de recharger des flacons pompes, en aluminium notamment, de contenances égales à 250 ou 500 ml. Equipés de petits bouchons en PE 100 % recyclé pesant seulement 1 gramme, ces nouveaux flacons disposent d’un petit col leur permettant de s’insérer très facilement dans les cols plus grands des flacons pompes destinés à réceptionner le produit. Les fabricants d’emballages avec lesquels nous travaillons sont en cours de certification ISCC+ afin de pouvoir nous assurer que la matière produite par Loop Industries est bien celle utilisée pour fabriquer nos flacons, qui sont ensuite remplis chez nous, à Manosque, avec nos produits.

Stratégie globale

Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus globale. En 2025, nous souhaitons avoir diminué notre tonnage de plastique utilisé de 10 % par rapport à 2019. Cela passe par exemple par la suppression de certains objets comme les spatules d’application de crèmes. Le réemploi tient également une place importante dans notre démarche. C’est pourquoi nous favorisons les recharges et proposons des fontaines délivrant nos produits. Nous venons ainsi d’installer notre centième fontaine dans notre boutique de la Défense. Nous avons par ailleurs fait le choix, pour faciliter le recyclage, de nous restreindre à trois résines : PET, PE et PP.

Notre marque a toujours porté un intérêt à la façon durable de concevoir le pack. Dès 2018, nous avons pris l’engagement de proposer un flacon 100 % recyclé en 2025. Aujourd’hui, nous atteignons 50 % de PET recyclé mécaniquement. Mais l'aspect coloriel du recyclé mécanique reste pour nous une limite au 100 % du fait de son côté parfois grisé, incompatible avec certains flacons, par exemple de lait corporel, qui doivent pouvoir laisser apparaître la couleur du produit. C’est pourquoi nous basculons aujourd’hui sur le recyclage chimique proposé par Loop Industries. "

Laurent Auguste, président Europe de Loop Industries

"Notre usine française Infinite Loop, développée avec SK Geocentric, actionnaire à 10 %, et Suez est prévue pour 2025 et sera installée dans le sud de la France et non en Normandie comme cela avait été évoqué.

Nous préparons actuellement trois projets d’usines d'une capacité unitaire annuelle de 70 000 tonnes. Notre usine canadienne sera inaugurée en 2024, et celle en Corée développée également avec SK Geocentric, en 2025. Le chantier de notre unité française devrait démarrer en 2023, pour permettre à nos clients tels que L’Occitane d’accéder à une résine PET 100 % recyclée, d’origine locale. En attendant, la matière utilisée aujourd’hui sur les flacons de démonstration de la gamme Amande est fabriquée à partir de PET recyclé sur le site pilote de Terrebonne au Québec. Ce flacon ne sera pas commercialisé et L’Occitane attend la production de PET recyclé français dès 2025 pour lancer ses nouveaux flacons sur le marché.

Méthanolyse

Pour produire du PET recyclé, Loop Industries utilise le procédé de méthanolyse, qui ne dégrade pas les matériaux PET traités car il fonctionne à basse température, autour de 80 °C. Cette technologie permet de décomposer en monomères les déchets PET et les fibres de polyester traités pour obtenir du diméthyl téréphtalate (DMT) et du monoéthylène glycol (MEG). En ne dégradant pas les composants, nous parvenons facilement à séparer les deux monomères et à les repolymériser ensuite. Le PET obtenu est équivalent à du PET vierge et notre procédé permet l’obtention d’un grade alimentaire, également requis pour le secteur cosmétique. Evian a d’ailleurs choisi notre PET recyclé pour ses bouteilles d’eau.

Ce procédé ouvre un champ des possibles pour sortir des flux fossiles, de l’incinération et de l’enfouissement. Il nécessite moins d’énergie du fait de la faible température requise et présente une empreinte carbone de 60 % inférieure à celle du PET vierge. On parle ainsi pour nos trois usines de 250 000 tonnes de CO2 économisées.

Approvisionnement

Pour produire notre rPET, nous utilisons les déchets nationaux en priorité. En France, il reste une marge importante de PET non récupéré pour recyclage. Nous utilisons des déchets de PET qui n’ont actuellement pas de débouchés. L’important est que le taux de PET soit élevé dans le déchet. Nous recherchons actuellement les gisements sans débouchés et cela fait partie du travail entrepris par Suez. Ainsi, nous ne récupérons pas les bouteilles en PET qui bénéficient déjà de filières de recyclage bien établies. En revanche, nous prenons en charge les bouteilles en PET coloré, les tapis, moquettes et autres textiles en polyester. Nous leur offrons ainsi des vies multiples, notre procédé n’étant pas limité en termes de cycles de recyclage comme cela est le cas pour le recyclage mécanique. "