Lonza, premier fournisseur de Moderna pour le vaccin anti-Covid, cède sa branche ingrédients de spécialités

Une page d’envergure se tourne pour Lonza. Le groupe suisse spécialiste du développement et de la production à façon (CDMO) de principes actifs est désormais entièrement dévolu à ses activités dans la santé. Il vient de finaliser la cession, initiée en février, de sa division ingrédients de spécialité. Une activité qui avait généré en 2020 un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs suisses (1,55 milliard d’euros). Elle vient d’être cédée aux fonds Bain Capital et Cinven pour 4,2 milliards de francs suisses (3,8 milliards d’euros). Soit presque autant que le chiffre d’affaires de la division Pharma Biotech & Nutrition de Lonza en 2020, établi à 4,47 milliards de francs suisses (4,08 milliards d’euros), et qui demeure aujourd’hui sa seule division.