[Communiqué] Loiret : partenariat entre HMI-MBS et EffiMat

HMI-MBS est une société établie à Saint-Martin-d’Abbat (Loiret) qui commercialise des solutions innovantes, destinées à soutenir la transition des entreprises vers l’industrie du futur. Afin d’enrichir son catalogue, elle vient de nouer un partenariat avec la marque danoise EffiMat, un fabricant de solutions de picking automatique à grande cadence.

L’accord porte sur la distribution de ClassicMat™ et EffiMat®, deux modèles de systèmes de stockage sur rayonnages, ou « Vertical Lift Modules ». Le premier, équipé de panneaux de commande pour faciliter la manipulation, permet de stocker des articles lourds et longs Le second est un système de préparation de commandes et de stockage automatisé, conçu pour des caisses de dimensions standards. Ces deux systèmes sont conçus pour être des solutions logistiques au manque d’espace de stockage.

Grâce à cette collaboration, HMI-MBS diversifie ses solutions et devient le distributeur exclusif de la marque en France.